Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 06.11.2020 06.00 Uhr bis 08.11.2020 06.00 Uhr

SuhlSuhl (ots)

Am Freitagvormittag (06.11.2020) musste eine 33-Jährige feststellen, dass von Ihrem E-Bike der Akku herausgerissen wurde. Das Bike war von Donnerstag zu Freitag im Keller des Hauses in Themar, Schloßgasse 5 abgestellt. Der Schaden wird mit 500 Euro angegeben.

Am Freitagmorgen (06.11.2020) gegen 07.45 Uhr betrat ein 37-jähriger Hildburghäuser den ALDI-Markt in Hildburghausen und weigerte sich trotz Aufforderung der Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung nach zukommen. Der 37-Jährige wurde auch noch ausfallend dem Personal gegenüber. Durch die gerufenen Polizeibeamten wurde er des Ladens verwiesen und ein Ordungswidrigkeitsverfahren gemäß Infektionsschutzverordnung eingeleitet. Außerdem erhielt er durch die Marktleitung ein Hausverbot.

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr befuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin in Schleusingen die Bahnhofstraße. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizeiinspektion Hildburghausen aufgrund des Schlagenlinienfahrens der 32-Jährigen. Sie wurde angetroffen und zeigte deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Sie sollte einen Atemalkoholtest machen, was nicht gelang. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren zur Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Am Freitag (06.11.2020) gegen 14.50 Uhr befuhr ein 80-jähriger Renaultfahrer die Ortslage Eichenberg. In der Dorfstraße hatte ein Verkaufskleintransporter gehalten. Der Renaultfahrer übersah den Transporter aufgrund der tiefstehenden Sonne und kollidierte am Heck des Transporters. Es wurden 2 Personen schwer und eine leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Am Samstag (07.11.2020) gegen 12.45 Uhr befuhr eine 36-jährige Toyotafahrerin die K 530 zwischen Herbartswind und Bockstadt. In einer Linkskurve kommt ihr ein kleiner dunkler Pkw entgegen. Beim Vorbeifahren kollidieren beide Fahrzeuge an den Außenspiegeln. Der Fahrer des kleinen Pkw setzt seine Fahrt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern fort. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 400 Euro.

