Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkenen Fahrzeugführerin flieht von der Unfallstelle

BerkachBerkach (ots)

Am 06.11.2020 gegen 17:00 Uhr wurden die Beamten der PI Meiningen telefonisch darüber informiert, dass eine weibliche Fahrzeugführerin in Berkach auf ein geparktes Auto aufgefahren und im Anschluss von der Unfallstelle geflohen sei. Der Besitzer des beschädigten, geparkten Pkw konnte mit einer weiteren Person die Flüchtige in einem Fahrzeug verfolgen, bis diese bei Queienfeld ihr Fahrzeug eigenständig zum Stehen brachte. Die beiden Verfolger konnten die Fahrerin des Tatfahrzeuges bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Mit der Unfallflüchterin wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,85 Promille ergab.

Der Unfall wurde aufgenommen, gegen die Fahrerin wurden mehrere Anzeigen erstattet, ebenfalls wurde ihr Führerschein sichergestellt.

