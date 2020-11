Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholfahrt

SuhlSuhl (ots)

Am 07.11.2020 wurde gegen 19.30 Uhr ein 48-jähriger Suhler mit seinem Pkw Audi in der Linsenhofer Straße in Suhl festgestellt, der diesen unter Alkoholeinfluss führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein Ordnungwidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

