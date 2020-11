Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerstörte Einkaufswagen

SuhlSuhl (ots)

Jeweils in der Nacht zum 27.10.2020 und 07.11.2020 wurde ein Einkaufswagen des Verbrauchermarktes in der Suhler Ilmenauer Straße beschädigt, indem diese von dem Grundstück in tiefergelegenes Gelände geworfen wurden, wodurch sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Die Einkaufswagen haben einen Wert von 360 Euro.

