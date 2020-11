Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sat-Anlage entwendet

SuhlSuhl (ots)

Von dem Dach eines Gartenhauses in der Krinitzenstraße in Suhl wurde die Antennenanlage in der Zeit vom 04.11. bis 06.11.2020 entwendet. Die Sattelitenanlage hat einen Wert von ca. 100 Euro.

