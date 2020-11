Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seitenscheibe eingeschlagen

SuhlSuhl (ots)

In der Nacht zu Freitag, dem 06.11.2020 wurde die Seitenscheibe eines in der Gothaer Straße in Suhl geparkten Pkw Trabant eingeschlagen. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell