LPI-SHL: Unbekannter verlässt unerlaubt die Unfallstelle

MeiningenMeiningen (ots)

Am 06.11.2020 parkte eine 47- jährige Frau gegen 07.00 Uhr ihren Pkw auf einer Parkfläche in Meiningen in der Nähe der Kristallpassage. Als sie am Nachmittag gegen 14:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren Pkw beschädigt und sich dann pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt hat. Es wurde Anzeige bei der PI Meiningen erstattet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher machen können werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.

