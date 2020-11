Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildschwein bezahlt Hausfriedensbruch mit dem Leben

KaltensundheimKaltensundheim (ots)

Am 07.11.2020 gegen 14 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Schmalkalden -Meiningen eine ungewöhnliche Information. Es wurde mitgeteilt, dass ein Wildschwein in Kaltensundheim die Straßen unsicher macht. Nur kurze Zeit später wurden die Beamten darüber informiert, dass sich jenes Schwein nun unberechtigt durch eine offene Eingangstür Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft hat. Polizei und Feuerwehr eilten umgehend zum "Tatort" und konnten dort das wilde Schwein, in einem Raum verbarrikadiert, feststellen. Neben Polizei und Feuerwehr wurde auch der Jagdpächter und die Amtstierärztin über den Sachverhalt informiert, auch diese begaben sich umgehend nach Kaltensundheim, um mitzuhelfen, die Gefahr zu beseitigen. Durch die Feuerwehr wurde der Raum beräumt, dann konnte das Schwein gesichert und nach draußen verbracht werden. Leider musste der Eindringling aufgrund seiner Aggressivität durch einen zur Hilfe gerufenen Metzger fachgerecht getötet werden. Das Schwein wurde vermutlich bei einer Treibjagd versehentlich in den Ort getrieben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell