Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb ertappt

MeiningenMeiningen (ots)

Ein 30-jähriger Mann begab sich am Donnerstag kurz vor Ladenschluss in ein Bekleidungsgeschäft auf dem Markt in Meiningen. Als die Angestellte aufgrund einer anderen Kundin abgelenkt war, nahm der Mann eine Jacke an sich, entfernte die Diebstahlssicherung und verließ im Anschluss das Geschäft. Ein Detektiv beobachtete den Mann und stellte ihn vor dem Geschäft. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

