Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lastwagenfahrer baut alkoholisiert einen Unfall

DorndorfDorndorf (ots)

Ein 38-jähriger Lastwagenfahrer fuhr Donnerstagmorgen rückwärts auf einem Parkplatz in der Hersfelder Straße in Dorndorf. Dabei beschädigte er einen geparkten BMW im Heckbereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Brummifahrer einen Atemalkoholwert von 2,54 Promille fest. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten sie im Nachgang auch seinen Führerschein und weil es sich bei dem Fahrer um einen Mann mit ukrainischer Nationalität handelte, legte der Staastanwalt zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro fest.

