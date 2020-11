Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Mietauto

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters befuhr am Donnerstag gegen 17:40 Uhr die Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen. Bei dieser Straße handelt es sich um eine Einbahnstraße, welche sowohl am rechten als auch am linken Fahrbahnrand beparkt werden kann. Der Unbekannte touchierte und beschädigte den Außenspiegel eines PKW auf der Fahrerseite, als er an diesem vorbeifuhr. Danach flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Teile des Spiegels vom Transporter stellten die Beamten der Bad Salzunger Polizei am Unfallort fest. Auch das Kennzeichen konnte durch einen Zeugen übermittelt werden, allerdings laufen die Ermittlungen zum Fahrer des Mietautos weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

