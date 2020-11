Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug mutwillig beschädigt

HildburghausenHildburghausen (ots)

Etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Er trat beide Außenspiegel eines PKW, der in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Hildburghausen geparkt war, ab. Zudem riss er das Kennzeichen herunter und verursachte zwei Beulen an der Fahrerseite des Autos. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

