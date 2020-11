Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit Radlerin

Waldau

Eine 31-jährige Radfahrerin befuhr Mittwochmorgen die Hauptstraße in Waldau. Sie wollte in den Fürstenweg einbiegen und hielt dazu ordnungsgemäß den Arm hoch. Zudem fuhr sie zur Mittellinie und wollte von dort aus abbiegen. Dies übersah ein 55-jähriger Autofahrer, der hinter der Frau fuhr und stieß an die Radlerin. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Am PKW entstand Sachschaden.

