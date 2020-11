Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzter war renitent

HildburghausenHildburghausen (ots)

Die Hildburghäuser Polizei erhielt Mittwochmittag einen Anruf, dass ein 22-jähriger Mann vollkommen betrunken und aggressiv teilweise quer über die Fahrbahn der Schlossparkpassage in Hildburghausen läuft. Im Friedenspark fanden die Polizisten den Mann, der eine stark blutende Wunde an seiner Hand aufwies. Sie alarmierten den Rettungsdienst. Sowohl den Beamten als auch den Sanitätern gegenüber zeigte sich der Mann verbal aggressiv. So mussten der Verletzte mit Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort steigerten sich die Aggressionen und der 22-Jährige versuchte die Sanitäter zu schlagen. Bei dem Versuch dieses Verhalten zu unterbinden bespuckte der Mann die Beamten und wurde daraufhin am Boden fixiert. Erst mit Unterstützung eines Arztes, der den Mann ein Beruhigungsmittel verabreichte, beruhigte sich die Situation und er konnte behandelt werden. Eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte war die Folge.

