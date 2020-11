Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Solarmodule und Klemmen entwendet

SünnaSünna (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag mehrere Solarmodule von einer Baustelle bei einer Stallung in der Pferdsdorfer Straße in Sünna. Ein Schaden von ca. 4.400 Euro entstand. Bereits in der Nacht zu Freitag entwendeten Unbekannte von dieser Baustellen ca. 1.000 Klemmen, die zu den wenig später geklauten Solarmodulen gehörten. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Module geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

