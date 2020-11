Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollte rückwärts

ImmelbornImmelborn (ots)

Eine 43-jährige Frau stellte Dienstagvormittag ihren Kia am rechten Fahrbahnrand in der Quergasse in Immelborn ab. Sie stieg aus und plötzlich verselbstständigte sich der PKW und rollte rückwärts gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand, aber an der Wand und am Auto entstand Sachschaden.

