Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb wehrte sich

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Ein 18-jähriger Mann begab sich Dienstagnachmittag in eine Drogerie in einem Einkaufscenter in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Er steckte sich Parfum im Wert von 80 Euro in die Tasche und wollte anschließend verschwinden. Eine Angestellte des Marktes beobachtete die Tat und hielt den jungen Mann auf. Dieser wehrte sich allerdings und wollte flüchten. Beamte des Suhler Inspektionsdienstes übernahmen den Ladendieb, stellten seine Personalien fest, übergaben das Diebesgut an die Mitarbeiter der Drogerie zurück und fertigten schließlich eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

