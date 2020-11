Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bauwagen aufgebrochen

GehlbergGehlberg (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in einen Bauwagen aus Holz, der Waldarbeitern im Wald zwischen der Schmücke und Oberhof zur Verfügung steht, ein. Sie entwendeten neben einem Spaten und einem Helm auch Handschuhe und einen Erste-Hilfe-Kasten. Ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

