Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Metallspäne und Kamera geklaut

SchwallungenSchwallungen (ots)

Ca. 1.500 Euro Schaden verursachten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen. Sie entwendeten 500 Kilogramm Messingspäne von dem Lagerplatz einer Firma in der Hildeser Straße in Schwallungen. Zudem nahmen die Täter eine Wildkamera, die zu Überwachungszwecken installiert worden war, mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

