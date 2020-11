Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mittig gefahren

BorschBorsch (ots)

Eine 18-jährige Skoda-Fahrerin befuhr Montagnachmittag die Bundesstraße 278 von Geisa nach Buttlar. An der Ortschaft "Borsch" kam ihr in einer langgezogenen Linkskurve ein Fahrzeug entgegen, welches ihren Angaben nach, in der Mitte der Straße fuhr. Die junge Frau wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte dabei aber mit der Leitplanke. Der unbekannte Fahrer des anderen Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Zeugen die Hinweise zu dem silbernen oder grauen PKW geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

