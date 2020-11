Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto flüchtete von der Dienststelle

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Ein 33-jähriger VW-Fahrer stellte seinen PKW Montagmittag vor der Polizeiinspektion in der Rosa-Luxemburg-Straße in Bad Salzungen ab. Er zog die Handbremse an, allerdings reichte dies offenbar nicht aus, um das Auto ausreichend zu sichern. Der VW machte sich selbstständig und rollte rückwärts über die Kreuzung Charlottenstraße. Dort stieß er gegen einen geparkten Opel. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, aber Personen verletzten sich nicht.

