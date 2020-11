LPI-SHL: Einbruch in Hotel

Landespolizeiinspektion Suhl

Unbekannte brachen in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen in ein Hotel in der Straße "Am Harzwald" in Oberhof ein. Im Inneren durchsuchte sie mehrere Büroräume. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

