Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Metzgerei

UntermaßfeldUntermaßfeld (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen in eine Metzgerei auf dem Platz der Einheit in Untermaßfeld ein. Sie zerstörten eine Fensterscheibe, um in das Innere zu gelangen. Dort angekommen, entwendeten sie das Wechselgeld und Geld aus einer Spendenbox. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu kontaktieren.

