Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus auf Schulgelände

TiefenortTiefenort (ots)

Unbekannte betraten in der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag das Grundstück der Grundschule in der Kantstraße in Tiefenort. Dort zerstörten sie neben einem kleinen Gewächshaus auch einen Kürbis. Zudem beschädigten sie eine Fensterbank, entfernten Putz von einer Wand und knickten mehrere kleine Bäume um. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

