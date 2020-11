Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dach beschädigt und abgehauen

RotterodeRotterode (ots)

Ein bislang unbekannte LKW-Fahrer befuhr in der Zeit von Donnerstag bis Sonntagnachmittag die Rotteroder Hauptstraße in Rotterode in Richtung Steinbach-Hallenberg. Dabei stieß er an die Dachrinne eines Einfamilienhauses und beschädigte diese auf einer Länge von 5 Metern. Die Rinne selbst und die erste Reihe der Ziegel gingen zu Bruch. Ein Schaden von ca. 4.000 Euro entstand. Der Brummi-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

