LPI-SHL: Pressebericht der Polizeiinspektion Hildburghausen, 01.11.2020

In der Nacht von Freitag, den 30.10.2020 auf Samstag, den 31.10.2020 drangen zwei Unbekannte in die Werkstatt der Milchland GmbH in Veilsdorf ein. Sie beschädigten eine Eingangstür und entwendeten Werkzeuge.

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 28.10.2020, bis Freitag, den 30.10.2020, entwendeten Unbekannte von einem leerstehenden Wohnhaus in der Helenenstraße in Hildburghausen ca. 15 lfd. Meter Fallrohr aus Kupfer.

In Steinfeld versuchten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Die Tür wurde beschädigt. Ein Entwendungsschaden entstand nicht.

In Eisfeld versuchte ein 40-jähriger sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Während der Ermittlungen wurde bekannt gemacht, dass er nicht im Beitz einer Fahrerlaubnis ist und den Pkw ohne das Wissen des Fahrzeughalters führte. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

