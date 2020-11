Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: geklärte Unfallflucht

SuhlSuhl (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich um 09:15 Uhr in Schmalkalden, Künkelsgasse, ein Verkehrsunfall. Ein VW T4 Pritsche fuhr rückwärts gegen einen am Straßenrand abgepakten Pkw Suzuki und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seine Personalien oder die Art und Weise seiner Unfallbeteiligung anzuzeigen. Nach intensiven Ermittlungen und einigen Zeugenhinweisen konnten sowohl das Fahrzeug als auch der Unfallverursacher bekannt gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

