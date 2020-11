Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: wechselseitige Körperverletzung

SuhlSuhl (ots)

Am Freitagabend kurz vor Mitternacht zu einer wechselseitigen Körperverletzung im Bereich des Englischen Gartens in Meiningen. Zwei polizeilich bestens bekannte männliche Personen mit Migrationshintergrund gerieten aus noch unklarer Ursache zunächst in eine verbale Streitigkeit, ehe sie sich mit Tritten und Schlägen maltretierten. Der Versuch der Aufklärung der genauen Tatumstände erwies sich vor Ort sehr schwierig. Einerseits waren die Beteiligten ordentlich alkoholisiert, andererseits konnte man ganz plötzlich kein Deutsch mehr. Nachdem alle Beteiligten beruhigt werden konnten, erhielten sie einen Platzverweis, dem sie auch Folge leisteten. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

