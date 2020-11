Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: versuchter Betrug

SuhlSuhl (ots)

Am 30.10.2020 meldete sich eine hochdeutsch sprechende Frau telefonisch bei einem 81jährigen Mann aus Suhl und teilte ihm mit, dass er in einem Gewinnspiel 39000,- Euro gewonnen habe. Kurz danach meldete sich ebenfalls telefonisch eine vermeintliche Rechtsanwältin und bestätigte den Gewinn. Im weiteren Verlauf wurde mitgeteilt, dass er aber 900,-Euro an Wertgutscheinen von Amazon als Gebühr für die Überbringung des Gewinns entrichten muss. Der Geschädigte besorgte daraufhin einen Großteil der Wertgutscheine, wurde aber schließlich stutzig und alarmierte die Polizei. Die Polizei warnt hiermit nochmals davor, nicht aus solche Gewinnversprechen am Telefon einzugehen. Gegebenenfalls kann die Polizei alarmiert und Anzeige erstattet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell