LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt

Am Freitag, den 30.10.2020 parkte eine 28jährige Audifahrerin ihr Fahrzeug zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr in Geisa auf einem Parkplatz auf dem Marktplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass ein anderes Fahrzeug so eng neben ihr parkte, dass sie nur über die Beifahrertür einsteigen konnte. Zu Hause angekommen bemerkt sie einen Schaden an ihrer hinteren Linken Stoßstange. Dieser wurde vermutlich durch das neben ihr parkende Fahrzeug verursacht. Die Fahrerin konnte keine genauen Angaben zu dem Fahrzeug machen. Bei möglichen Verursacherfahrzeug soll es sich vermutlich um einen silber-blauen Ford handeln. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510

