Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogen

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten am 30.10.2020 gegen 21:30 Uhr einen PKW VW in der Straße "Siedlung" in Bad Salzungen. Bei der 32jährigen Fahrerin reagierte ein Drogenvortest positiv. Sie musste zur Blutentnahme ins Klinikum. Weiterhin wurden bei ihr noch kleine Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und sie muss jetzt mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

