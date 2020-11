LPI-SHL: 3 Personen verletzt.

Landespolizeiinspektion Suhl

Am Freitag, den 30.10.2020, kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Eine 40jährige Skodafahrerin wolle von der Leimbacher Straße nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 19jährige Skodafahrein nicht und fuhr auf. Hierbei wurden beide Fahrerinnen sowie die Beifahrerin der Verursacherin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 5000,-

