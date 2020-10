Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

OberhofOberhof (ots)

Die Ermittlungen zur Brandursache in der Drei-Raum-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kleinen Schloßbergstraße in Oberhof sind abgeschlossen. Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei stellten einen technischen Defekt eines Haushaltsgerätes als Grund für die Entstehung des Feuers fest. Bei dem Brand Montagabend sind zwei Senioren schwer verletzt worden. Ein Schaden von ca. 30.000 Euro entstand.

