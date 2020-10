Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geschnappt

SuhlSuhl (ots)

Ein 34-jähriger Mann betrat Mittwochnachmittag ein Geschäft in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Er nahm ein Paar Turnschuhe an sich und versteckte sie unter seiner Jacke. Allerdings beobachtete ein Angestellter die Tat und sprach den Mann an. Dieser ließ die Ware fallen und flüchtete. Polizisten stellten den Dieb kurze Zeit später fest und fertigten die Anzeige.

