Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleidung entwendet

MeiningenMeiningen (ots)

Eine 62-jährige Frau begab sich Dienstagnachmittag in ein Geschäft auf dem Markt in Meiningen. Sie steckte sich Kleidung im Wert von ca. 270 Euro in ihre Handtasche und wollte anschließend, ohne zu bezahlen gehen. Eine Angestellte bemerkte die Tat und stoppte die Frau. Diese gab den Diebstahl zu und die Ware zurück. Eine Anzeige war die Folge.

