Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Betrüger versuchten Montagvormittag eine 71-jährige Frau aus Bad Salzungen um ihr Erspartes zu bringen. Sie riefen sie an und gaukelten ihr vor, einen Betrag von 39.000 Euro gewonnen zu haben. Um an das Geld zu gelangen, müsse sie nur Prepaid-Karten im Wert von 900 Euro als Gebühr erwerben und an einen Mitarbeiter übergeben. Die Frau ließ sich nicht darauf ein und beendete das Gespräch. Doch so leicht ließen sich die Betrüger nicht abwimmeln und versuchten es noch mehrmals, doch die Antwort der Seniorin blieb jedes Mal die gleiche. Nach dem letzten Telefonat informierte sie die Polizei und erstattete Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell