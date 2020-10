Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streitigkeiten

Suhl (ots)

Am späten Montagabend kam es zwischen vier Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl zu einer Auseinandersetzung. Dabei gingen drei Männer auf einen weiteren Bewohner los und schlugen ihn mehrfach ins Gesicht. Der 21-Jährige flüchtete in sein Zimmer und die drei 27, 28 und 43 Jahre alten Angreifer folgten ihm. Dort ging die Auseinandersetzung weiter. Beamte der Polizei konnten die Situation befrieden und die Streitparteien trennen. Der Verletzte kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

