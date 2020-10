Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel unterm Arm

Zella-Mehlis (ots)

Eine Zeugin meldete sich Montagabend bei der Suhler Polizei und teilte mit, dass sie hörte wie ein Mann vor einem Wohnheim in der Hauptstraße in Zella-Mehlis herumbrüllt. Außerdem soll sich der Mann an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen. Ein Streifenwagen stellte kurze Zeit später einen polizeilich bekannten 30-Jährigen fest, der einen Autospiegel unter seinem Arm trug. Der Mann pustete einen Atemalkoholwert von 2,12 Promille und wurde zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

