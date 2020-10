Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzbank entwendet

Bild-Infos

Download

Suhl (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 15.10.2020, 17:00 Uhr, bis 17.10.2020, 10:00 Uhr, eine Holzbank, die an der Skibaude in Suhl-Goldlauter aufgestellt war. Vereinsmitglieder stellten diese Bank erst im Sommer 2020 her und an besagter Stelle auf. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Holzbank geben können, melden sich bitte bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 036381 369-225.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell