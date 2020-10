Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gezündelt

Schmalkalden (ots)

Unbekannte entfachten am Sonntag gegen 19:15 Uhr ein Feuer unter einem Steintisch auf dem Wikingerspielplatz in der Künkelsgasse in Schmalkalden. Dazu verwendeten die Täter Spraydosen. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen löschen, aber der Steintisch wurde dennoch beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

