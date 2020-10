Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendlicher Mopedfahrer flüchtete

Witzelroda (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei wollten Freitagnachmittag ein sehr lautes Moped samt Fahrer in Witzelroda kontrollieren. Doch der Fahrer dachte gar nicht daran, sein Gefährt zu stoppen und bog auf einen Feldweg in Höhe einer Grünmülldeponie ab. Seine Flucht führte ihn über das Feld und eine Wiese. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Zweirad gestoppt werden. Allerdings konnte der 16-jährige Fahrer auf dem rutschigen Untergrund nicht rechtzeitig stoppen und touchierte den Streifenwagen. Der junge Mann wehrte sich und musste kurzzeitig fixiert werden. Bei der Überprüfung des Mannes und seines Mopeds kam zum Vorschein, dass das Kennzeichen nicht der geltenden Vorschrift entsprach und er bauarttechnische Veränderungen am Zweirad unternahm, die zu einer Leistungssteigerung führten. Für eine höhere Motorisierung hatte der 16-Jährige jedoch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Jugendliche nach Hause. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

