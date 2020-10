Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Firmeneinbruch

Eisfeld (ots)

Unbekannte Einbrecher hatten es in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnacht auf eine Firma in der Straße "Seerasen" in Eisfeld abgesehen. Sie begaben sich zum hinteren Teil der Firmenhalle und beschädigten eine Scheibe. Darüber gelang es den Unbekannten, ein Tor zu öffnen. Im Innenraum angekommen begaben sich die Einbrecher zu einem Büro und durchsuchten sämtliche Schränke. Sie entwendeten neben Einstellungs- und Messgeräten aus DDR-Zeiten auch modernes Werkzeug und Elektrogeräte im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

