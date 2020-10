Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hühnerdieb

Themar (ots)

Ein Hühnerhalter aus Themar meldete sich am Sonntag bei der Hildburghäuser Polizei und teilte mit, dass ein Unbekannter zwei seiner Legehennen gestohlen hat. Die Tiere befanden sich den ganzen Tag im Freilauf. Am Tatort ließ der Unbekannte einen Rucksack zurück. Der Hühnerfreilauf befindet sich in der Nähe eines Lebensmittelmarktes in der Leninstraße in Themar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell