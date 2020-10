Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am späten Sonntagabend über ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Hildburghausen einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Mann und sah, wie er sein Glück an mehreren Fenstern versuchte und diese dabei beschädigte. Als er ihn ansprach, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Beschrieben werden konnte er wie folgt: - 170 bis 175 Zentimeter groß, - dunkel gekleidet und - er trug eine schwarze Rollmütze und schwarze Handschuhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

