Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Mittwoch- bis Sonntagmittag an einem Gartenhaus im Löffeltal in Suhl zu schaffen. Über ein Fenster gelangten der oder die Täter ins Innere und entwendeten anschließend ein elektrisches amerikanisches Feuerwehrauto. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, den Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 036381 369-225 zu kontaktieren.

