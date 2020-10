Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Randalierer unterwegs

Suhl (ots)

Unbekannte Randalierer rissen in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen drei Parkbänke, die vor dem alten Rathaus in Suhl aufgestellt waren, aus der Verankerung und warfen diese um. Dadurch wurden auch die Pflastersteine aus dem Boden gerissen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225.

