Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken am Werk

Suhl (ots)

Unbekannte besprühten in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen ein Trafohäuschen in der Heinrichser Straße in Suhl mit Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Wie hoch der entstandene Sachschaden durch die schwarze Farbe ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

