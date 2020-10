Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifenstecher unterwegs

Ettenhausen (ots)

In Ettenhausen a.d. Suhl zerstach in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein unbekannter Täter zwei Reifen eines Pkw. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz am Bahnhof von Ettenhausen geparkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 180 Euro.

