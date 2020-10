Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahndungsreffer und Drogenfund

Schmalkalden (ots)

Am 23.10.2020 wurde in Schmalkalden ein 39-jähriger an seiner Wohnanschrift durch die Polizei aufgesucht. Dieser wurde wegen eines Haftbefehls gesucht. Während der Personenkontrolle konnte bei dem Gesuchten circa 30 Gramm Amphetamine aufgefunden werden. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Den Haftbefehl konnte der Beschuldigte durch die Zahlung seiner Geldstrafe auf der Gerichtskasse abwenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell