Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Bettenhausen (ots)

Am 24.10.2020 gegen 11:00 kam es in Bettenhausen zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung zweier Nachbarn. Grund für die Auseinandersetzung war ein laufender Traktormotor. Der 77-jährige fühlte sich durch die Luftverschmutzung, verursacht durch den Traktor, gestört und wollte den 70-jährigen Nachbarn zur Rede stellen. Aus diesem Streitgespräch entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Der 70-jährige wurde dabei mit einem Spaten am Kopf verletzt, wobei der 77-jährige durch eine Eisenstange Verletzungen am Kopf davon trug. Beide Beteiligten informierten zunächst nicht die Polizei und ließen sich stattdessen vorerst ärztlich versorgen. Im Anschluss kontaktierte der 77-jährige aus dem Klinikum in Meiningen die Polizei und der 70-jährige erschien zeitgleich auf der Polizeiinspektion in Meiningen zur Anzeigenerstattung.

Gegen beide Nachbarn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

